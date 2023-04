Soulèvement de Jeju : Yoon Suk-yeol rend hommage aux victimes sans assister à la cérémonie

Photo : KBS News

Le président de la République a promis de faire de son mieux pour rétablir l’honneur des victimes du soulèvement du 3 avril 1948 à Jeju et de leurs familles. Il a transmis ses messages via le Premier ministre sans assister à la cérémonie de commémoration.A l’occasion du 75e anniversaire de ce rassemblement, Yoon Suk-yeol s’est engagé aussi à ne jamais oublier la douleur des personnes décédées et endeuillées. Dans son discours lu par Han Duck-soo, il déclare qu’un pays démocratique a l’obligation de rendre hommage aux victimes innocentes du soulèvement et d’adoucir la tristesse de leurs proches.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a rendu lui aussi hommage aux individus tués lors de cet événement tragique. Kim Gi-hyun, le chef de la formation au pouvoir, a fait savoir que son mouvement chérirait les mémoires des victimes comme toujours.Cependant, le Minjoo, la première force de l’opposition, a critiqué le parti présidentiel pour avoir insulté l’esprit des mouvements de protestation contre la domination militaire américaine. Son patron, Lee Jae-myung, a indiqué que la direction du PPP n’avait pas présenté ses excuses au sujet des propos tenus par un de ses élus affirmant que le soulèvement avait été provoqué par un ordre de Kim Il-sung, le dirigeant nord-coréen de l’époque. L’ancien candidat à la présidentielle 2022 a ajouté que l’absence du chef de l’Etat à la cérémonie de commémoration montrait bien son attitude réelle vis-à-vis du soulèvement.Pour rappel, Thae Yong-ho, ancien diplomate nord-coréen et député du PPP, avait déclaré que le soulèvement de Jeju du 3 avril 1948 avait eu lieu suite à un ordre du grand-père du leader nord-coréen actuel Kim Jong-un. Il a affirmé qu’il faudrait rétablir la vérité sur l’Histoire afin de restaurer l’honneur des victimes, en rappelant qu'il n'avait aucune intention de s'excuser auprès familles des victimes.