Séoul et Tokyo préparent leur dialogue sur la sécurité économique en avril

Photo : YONHAP News

Les Conseils de sécurité nationale (NSC) de Séoul et Tokyo devraient tenir un dialogue sur la sécurité économique ce mois-ci au plus tôt. Les deux pays comptent organiser en même temps une réunion sur la sécurité auquel participeront de hauts fonctionnaires de la diplomatie et de la sécurité. Des responsables du Bureau présidentiel de Yongsan ont affirmé que le gouvernement sud-coréen était en négociation sur le calendrier avec leurs homologues nippons.Ces deux corps consultatifs font partie des mesures de suivi du dernier sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Après cette rencontre, Yoon a souhaité le lancement de différentes discussions bilatérales, évoquant notamment le dialogue en question.Ce rassemblement aura pour enjeu principal la coopération dans l’évolution de la chaîne d’approvisionnement mondiale des technologies de pointe comme les semi-conducteurs, les véhicules électriques et les batteries. La réponse aux restrictions des Etats-Unis sur les exportations de la Chine ainsi que la collaboration bilatérale dans les secteurs des matériaux, des pièces détachées et des équipements seront également à l’ordre du jour.A propos du dialogue sur la sécurité, les deux voisins s’entretiendront pour contrer conjointement la provocation nord-coréenne, voire pour faire face à l’union Pyongyang-Pékin-Moscou.Reste à savoir si ces discussions pourront servir de levier pour les négociations que Séoul mène avec Washington afin de minimiser les dégâts des nouvelles lois américaines sur les entreprises sud-coréennes de puces électroniques. Cette question devrait être abordée lors du sommet entre Yoon et Joe Biden prévu fin avril.