Météo : l’air est très sec, de nombreux incendies se déclarent

Photo : YONHAP News

Sommes-nous déjà en été ? En Corée du Sud, les températures sont élevées, l’air s’assèche et les premiers feux de forêt sont observés depuis ce week-end. Et, ce phénomène devrait se poursuivre jusqu’à demain, mardi.L’humidité ne dépasse pas les 50 % sur la plupart du territoire et se situe sous les 35 % pour les régions de l’ouest. Si cet indice, qui indique entre autres la sécheresse des arbres, est inférieur à 50 % alors un incendie d’une grande ampleur est susceptible de se produire. De plus, un autre facteur propice au déclenchement des brasiers s’est manifesté : les vents violents. Par exemple, cet après-midi, dans la province de Chungcheong, les régions du sud ou sur l’île méridionale de Jeju, de fortes bourrasques, d’environ 55 km par heure, souffleront.En raison de la hausse importante du mercure, à plus de 25°C à de nombreux endroits, Météo-Corée a prolongé les alertes « sécheresse » sur plus de 80 % du territoire, dont à Séoul, les régions centrales ou encore dans le sud-ouest.Au niveau du ciel, pas de changement par rapport à ce week-end. Le soleil a rayonné toute la journée en ce premier lundi du mois d’avril. Du côté du thermomètre, Séoul a enregistré 27°C, la maximale, Gwangju 25°C, Daejeon, 24°C, Daegu 21°C et Busan 19°C, entre autres.