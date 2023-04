La consommation rebondit grâce à la fin du port du masque et aux touristes chinois

Photo : YONHAP News

La reprise de la consommation donnera-t-elle une bouffée d’oxygène à l’économie sud-coréenne ? Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), l'indice des ventes au détail de février dernier s’est élevé à 108,4, augmentant de 5,3 % sur un mois. C’est la hausse la plus importante depuis décembre 1995.Cette embellie s’explique par plusieurs raisons. D’abord, la vente des véhicules s’est accrue de 10,8 %, profitant de la reprise du système de subventions pour les voitures électriques. La normalisation de la délivrance des visas de court séjour pour les habitants de Chine sur fond de reflux de la pandémie a également fait bondir le chiffre d’affaires des magasins hors taxe de 18,3 %.Quant à l’indice des services, il est monté de 0,7 %. La levée de l’obligation de port du masque à l’intérieur semble apporter un impact positif aux domaines tertiaires en face à face, tels que l’art, le sport et les loisirs, ainsi qu’aux secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.De plus, le moral des consommateurs se redresse clairement. L'indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a atteint le niveau le plus élevé depuis neuf mois avec 92.Les politiques visant à rétablir les demandes intérieures devraient aussi jouer leur rôle. Le gouvernement a exempté les habitants de 22 pays du système d'autorisation électronique de voyage (K-ETA) pour accueillir 10 millions de visiteurs d’ici la fin de l’année. A noter que le nombre de touristes a grimpé de quasiment 380 % en février en glissement annuel pour atteindre 479 000. Et ce chiffre devrait progresser encore davantage.