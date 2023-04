L’UE approuve la fusion entre Hanwha et Daewoo Shipbuilding

Photo : YONHAP News

Le groupe Hanwha a obtenu le feu vert de l'Union européenne pour racheter Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME). La Commission européenne a annoncé cette décision le 31 mars, plus de deux semaines qu’initialement prévu.Ce projet de fusion entre les deux entreprises est désormais approuvé par les autorités de concurrence de sept pays étrangers. Après l’accord de la Turquie en février dernier, le Japon, le Vietnam, la Chine et Singapour l’ont suivie. En ce qui concerne le Royaume-Uni, si aucune question n’est soulevée, la procédure de l’examen sera rapidement achevée.Il reste désormais le jugement de la Commission du commerce équitable (FTC) de la Corée du Sud. Actuellement, elle se penche sur le risque de monopole de Hanhwa, lié à l’éventuelle intégration verticale dans les secteurs de l’armement et la construction navale. Car le géant sud-coréen s’impose déjà comme le numéro un de l’industrie des navires militaires du pays du Matin clair.La FTC a lancé son examen le 19 décembre. Sa durée peut être prolongée jusqu’à 120 jours.