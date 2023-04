Pyongyang : un festival multisport organisé, une première depuis 11 ans

Photo : YONHAP News

Un festival sportif de printemps se tient en Corée du Nord à l’échelle nationale, pour la première fois depuis 11 ans. Selon l'agence de presse nord-coréenne KCNA, la cérémonie d’inauguration s’est déroulée à Pyongyang le 17 mars, et dimanche dernier a débuté la compétition de football à laquelle participent 16 équipes masculines et 16 féminines.La dernière édition a été organisée en avril 2012, à l’occasion du 100e anniversaire du fondateur du régime nord-coréen Kim Il-sung. Le pays communiste avait célébré l’arrivée au pouvoir du jeune leader Kim Jong-un, et avait tenté de renforcer la solidarité du régime.Cette année, cette manifestation semble viser à encourager les habitants, alors que la société est touchée par une « triple peine » : les sanctions internationales, la pandémie de COVID-19 et les désastres naturels.Pendant le festival, quelque 540 épreuves sont prévues dans une trentaine de disciplines jusqu’au 15 avril.