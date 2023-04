Exposition universelle 2030 : Yoon Suk-yeol accueille les inspecteurs du BIE

Photo : YONHAP News

L'Exposition universelle de 2030, si elle est organisée à Busan, sera une occasion de partager nos expériences et nos sentiments, de chercher les solutions aux défis auxquels l’humanité est confrontée et d’innover. C’est ce qu’a déclaré le président sud-coréen, hier soir, dans son discours de bienvenue pour l'équipe d'inspection du Bureau international des expositions (BIE), arrivée dimanche au pays du Matin clair.Selon Yoon Suk-yeol, Busan est une cité attractive, plébiscitée par beaucoup de touristes et elle est prête à s’imposer comme une ville portuaire internationale. Il a indiqué que le gouvernement s’investissait considérablement pour l’accueil de cet événement en collaboration avec les secteurs privés, et que l’équipe du BIE pourrait vérifier les compétences distinctes de la Corée du Sud pour organiser l’Exposition.Le chef de l’Etat a expliqué que la Corée du Sud était le seul pays qui a connu l’indépendance, la guerre et un développement économique fulgurant en moins d’un siècle, et joue désormais un rôle pionnier dans l’industrie de pointe, tandis que son art et sa culture sont adorés par les citoyens du monde. Yoon a terminé son allocution avec le slogan de l’EXPO 2030 BUSAN : « Busan is ready » qui signifie « Busan est prête ».Le même jour, à l’Assemblée nationale, la résolution pour accueillir, dans sept ans, l’Exposition universelle à Busan a été adoptée. Elle consiste à fournir une coopération et un soutien transpartisans pour l’organisation de ce méga-événement.