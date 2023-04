L’inflation au plus bas depuis un an en mars

Photo : YONHAP News

L’inflation continue de ralentir en Corée du Sud. En mars, les prix à la consommation ont augmenté de 4,2 % en glissement annuel, après 4,8 % en février, selon l’estimation de l’Institut national des statistiques (Kostat). Il s’agit de son plus faible niveau depuis un an. En mars 2022, la hausse avait atteint 4,1 %.Ce repli est avant tout dû à celui des cours des produits pétroliers comme l’essence, le gasoil et le gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour les véhicules, qui ont dévissé de plus de 14 % sur un an.A l’inverse, les tarifs de l’électricité, du gaz et de l’eau ont, quant à eux, poursuivi leur progression : +28,4 % par rapport à un an plus tôt. Même chose pour les articles industriels (+2,9 %) et l’agroalimentaire (+9,1 %). En parallèle, les prix des denrées agricoles et halieutiques ont accéléré de 4,7 et 7,3 % respectivement. La situation est contrastée pour les produits d’élevage : -1,5 %. En ce qui concerne les prix des services, ils ont grimpé de 3,8 %.Les cours des biens de première nécessité les plus vendus se sont envolés de 4,4 % sur un an et de 5,5 % en glissement mensuel. Quant à l’inflation qui ne tient pas compte de l’évolution des prix des produits agricoles et pétroliers, elle est maintenue au niveau de février, avec 4,8 %.