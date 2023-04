Billboard Hot 100 : Jimin, en tête, une première pour un sud-Coréen

Photo : YONHAP News

Jimin, membre du boys band BTS, est devenu le premier chanteur solo sud-coréen à occuper le trône du classement Billboard Hot 100, avec « Like Crazy ». Il s’agit de son single, issu de son premier album en solitaire « FACE ». Selon le magazine américain, il a devancé de célèbres titres comme « Flowers » de Miley Cyrus, « Last Night » de Morgan Wallen ou encore « Kill Bill » de SZA.Dans « Like Crazy », le son puissant du synthétiseur et de la batterie contraste avec la voix mielleuse et accrocheuse du chanteur. Ce dernier a participé à sa production, après s'être inspiré du film homonyme, dévoilé sous le titre « A la folie » en France. Ce tube exprime le sentiment éprouvé lorsqu’une personne essaie d’ignorer la réalité pour oublier ses blessures. De plus, l'artiste âgé de 27 ans a participé à la composition de ses paroles et de sa mélodie avec RM, leader des Bangtan Boys. Il est ainsi devenu l’un des rares auteurs-compositeurs sud-coréens d’un clip qui a dominé le Billboard Hot 100.Après l’annonce de cette nouvelle, Jimin a affirmé sur la plateforme communautaire Weverse, être fier de ses fans, de ses coéquipiers ainsi que de toutes les personnes ayant collaboré pour ce titre.Jusqu’à présent, BTS était le seul artiste de la k-pop à avoir réalisé cet exploit. Le septuor y a figuré avec six chansons à commencer par « Dynamite » en 2020 et « My Universe » l’année suivante. Avant Jimin et son record, Psy était le soliste à être monté le plus haut dans ce palmarès. En 2012, son tube planétaire « Gangnam Style » s’était hissé au 2e rang pendant sept semaines consécutives.