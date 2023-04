Les feux continuent de ravager les forêts de plusieurs régions

Photo : YONHAP News

Les gigantesques feux de forêt continuent à faire rage dans plusieurs régions du pays. Les pompiers tentent, en vain, de les contenir. A Suncheon, dans le sud du territoire, le brasier s’est propagé au point que le niveau de lutte contre les incendies a été relevé à son maximum aujourd’hui au petit matin. Et plus de 70 riverains ont été évacués.Ce niveau le plus élevé, à savoir le troisième, est décrété lorsque l’étendue susceptible d’être détruite est estimée à plus de 100 hectares. Or, dans cette ville, quelque 127 hectares risquent d’être brûlés. L’alerte de même nature a déjà été émise dans quatre autres zones à travers le pays.Les autorités sont donc engagées dans une course contre la montre afin de contrôler les feux. Aujourd’hui, elles mobilisent quelque 90 hélicoptères de type canadair.A ce stade, le brasier était maîtrisé à 67 % à Hongseong, à Kumsan dans le Chuncheong du Sud, et à Daejeon, la grande ville des environs, à 60 % à Hampyeong dans le Jeolla du Sud et à 85 % à Yeongju dans le Gyeongsang du Nord. Bien sûr, une importante surface et des habitations y ont été ravagées.