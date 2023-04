Otan : la Corée du Sud invitée à la réunion des chefs de la diplomatie

Photo : YONHAP News

L'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) a invité la Corée du Sud, pour la deuxième année de suite, à sa réunion des ministres des Affaires étrangères qui se tient aujourd’hui et demain.Son secrétaire général Jens Stoltenberg a annoncé hier qu’au deuxième jour du rassemblement, les nations partenaires de l’Indopacifique, à savoir l’Australie, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud ainsi que l’Union européenne y prendront part. Pour le pays du Matin clair, le second vice-ministre Lee Do-hoon visitera Bruxelles, à la place de son chef de la diplomatie, Park Jin.Selon Stoltenberg, la discussion portera sur la coopération grandissante entre la Chine et la Russie. Il a ajouté que l'éventuelle décision de la première de délivrer des armes létales à la seconde serait une grave erreur. Il a ensuite expliqué que dans le contexte où ces deux pays relèvent des défis contre l’ordre international et les valeurs démocratiques, la solidarité de l’alliance de l’Otan et des nations qui partagent la même position est devenue encore plus importante.Le numéro un de l'Alliance atlantique a, par ailleurs, souhaité rappeler que les événements en Europe, dont la guerre en Ukraine, pourraient se produire un jour en Asie de l’Est. Il a ainsi tenu à saluer les soutiens des partenaires envers le pays agressé.Pour rappel, en janvier dernier, Stoltenberg a exhorté Séoul à livrer des armes létales à Kyiv, en mentionnant un autre pays qui a pris cette décision après être revenu sur son principe initial.