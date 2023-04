Attaque de l’ambassade nord-coréenne à Madrid : Pyongyang réclame les excuses de Washington

Photo : YONHAP News

Pyongyang a demandé à Washington de présenter ses excuses pour le raid de l’ambassade nord-coréenne à Madrid, survenu en 2019.Sa mission diplomatique en Espagne a déclaré aujourd’hui à l'agence de presse nord-coréenne KCNA que les Etats-Unis devraient fournir un dédommagement concernant cette affaire, et que les criminels impliqués devraient être arrêtés et livrés, notamment Christopher Ahn, un Américain d’origine coréenne.Selon l’ambassade, Ahn doit être sévèrement puni pour avoir commis un dégât psychologique et physique important aux fonctionnaires nord-coréens en attaquant un site inviolable. Elle a ensuite critiqué que l’argument stipulant que le privilège diplomatique ne s’applique pas aux pays ennemis est absurde et va à l’encontre du droit international.Un tribunal de Los Angeles a affirmé en janvier dernier qu’il fallait vérifier si les actes de l’assaillant constituent un crime en vertu de la loi américaine du fait qu’ils ciblent une nation ennemie. Les autorités diplomatiques nord-coréennes ont pour leur part incité Madrid à déployer des efforts pour régler ce dossier rapidement sur le principe de l’indépendance et de l’impartialité.Pour rappel, Ahn a fait intrusion dans l’ambassade en question en février 2019 avec huit membres de l’association anti-Pyongyang Free Chosun. Après avoir ligoté les employés, ils ont volé des disques durs d’ordinateurs et externes. Le tribunal américain a ordonné d’envoyer Ahn en Espagne en mai dernier, mais celui-ci a réclamé une protection personnelle, prétendant que ce déplacement représentera un risque pour sa vie.