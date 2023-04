Le gouvernement travaille sur le plan de lutte contre la sécheresse

Photo : YONHAP News

La grande ville de Gwangju et sa province proche, celle de Jeolla du Sud sont en proie à une grave sécheresse. Leurs habitants font face à un manque d’eau depuis plusieurs mois.Dans ce contexte, le gouvernement est à pied d’œuvre pour élaborer un plan à moyen et long terme visant à se préparer aux futures sécheresses, même à celles intensifiées par le changement climatique dans cette partie sud de Corée du Sud.Le ministère de l’Environnement en a annoncé hier les contours. Il a alors détaillé que son plan serait rédigé en deux étapes. La première concerne les mesures de base à mettre en place dans l’hypothèse où la pire sécheresse que le pays avait connue dans le passé frappe en même temps plusieurs régions. Elles prévoient entre autres l’approvisionnement de 450 000 tonnes supplémentaires d’eau à usage quotidien par jour.En ce qui concerne la seconde phase, elle simule la situation dans laquelle le pays doit battre le record de jours sans pluie sous l’effet du réchauffement climatique. Dans cette étape, l’exécutif vise à se procurer encore plus de 160 000 tonnes d’eau supplémentaires chaque jour.Le plan en question sera finalisé dans le courant du mois après des concertations avec les organismes concernés.