Le tribunal rejette la demande de mandat d’arrêt contre l’élu du PPP Ha Young-je

Photo : YONHAP News

La surprise. Cela serait le premier mot pour décrire la majorité des députés après le rejet par le tribunal de la demande de mandat d’arrêt contre leur collègue Ha Young-je.Le Parquet avait déposé cette requête dans le cadre de son enquête sur cet élu du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle. Il l’accuse de violation de la loi sur le financement politique. Et l’Assemblée nationale, à l’issue d’un vote jeudi dernier, a même donné son aval au tribunal pour que celui-ci interroge le législateur pour décider de délivrer ou non le mandat en question.Cela dit, hier, le juge chargé du dossier n’a pas ordonné de placer Ha en détention. C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire constitutionnelle du pays que la justice a pris une telle décision sur un député corrompu, même après avoir obtenu l’approbation de l’Assemblée nationale. Le dernier cas remonte à 2012.Cet acte juridique suscite de nouveau la polémique sur Lee Jae-myung. Vous vous souvenez que le chef de la principale force de l’opposition, lui aussi visé par de multiples enquêtes judiciaires, a échappé à la prison, le Parlement ayant rejeté fin février la demande identique. Il lui est alors reproché de se servir de son mouvement comme bouclier afin de bénéficier de l’inviolabilité. Le camp présidentiel continue de le presser d’abandonner ce privilège des parlementaires, et le parti de centre-gauche dénonce une persécution politique.