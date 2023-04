Les Coréens attendent le retour de la dépouille du militant indépendantiste Hwang Ki-hwan

Photo : YONHAP News

Les restes de Hwang Ki-hwan, ancien militant pour l’indépendance de la Corée contre la colonisation japonaise, seront rapatriés au pays du Matin clair, 100 ans après sa mort.Le ministère des Patriotes et des Anciens Combattants a annoncé ce matin que sa dépouille qui est actuellement aux Etats-Unis arrivera le 10 avril à l’aéroport international d’Incheon. Une équipe chargée du transfert du corps sera dépêchée demain à New York. Une fois arrivés en Corée du Sud, ses restes seront enterrés au cimetière national de Daejeon après une cérémonie de commémoration.Son rapatriement n’était pas une mince affaire. Le ministère a réclamé son droit à un tribunal américain à deux reprises, mais n’avait pas obtenu le feu vert en raison d'un manque de données officielles qui prouvent sa généalogie ou ses liens de parenté. Mais après des efforts tenaces, il a réussi à convaincre le cimetière Mount Olivet de New York pour exhumer sa tombe.Hwang est né en 1886 à Sunchon dans la province de Pyongan du Sud, aujourd’hui située en Corée du Nord. Quand il étudiait aux Etats-Unis, il a participé à la Première guerre mondiale du côté de l’armée américaine. En 1920, lorsqu’il était à Paris en tant que commissaire du gouvernement provisoire de la République de Corée, il a publié le magazine « La Corée Libre » pour attirer l’attention sur l’indépendance du pays du Matin clair. Il est décédé à New York en 1923 à cause d’une maladie cardiovasculaire.A noter que le héros de la célèbre série télévisée « Mr. Sunshine », Eugene Choi, s’est inspiré de ce personnage historique.