Yoon Suk-yeol exerce son droit de veto à l’amendement de la gestion des céréales

Photo : YONHAP News

Comme largement attendu, le président de la République a demandé à l’Assemblée nationale de débattre à nouveau sur l’amendement de la gestion des céréales, voté le 23 mars par le Minjoo, qui est la majorité parlementaire, en dépit de l’objection du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel. La décision en ce sens a été entérinée en conseil des ministres aujourd’hui.Le chef de l’Etat, qui a présidé la réunion, a évoqué le fait qu’il n’y a pas eu suffisamment d’échanges sur le texte et que celui-ci a été adopté unilatéralement, bien que son administration ait continué à indiquer ses effets négatifs. Autrement dit, c’est « une législation typiquement populiste, qui est contraire à l’objectif du gouvernement et qui n’aide pas non plus à développer l’agriculture et ses acteurs ».Le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan est allé jusqu’à dénoncer une loi qui « contraint l’exécutif à racheter l’excédent de riz avec l’argent précieux des contribuables » sans condition de sa consommation.Le président Yoon a alors cité les résultats d’une étude d’experts en la matière, selon lesquels la surproduction de cette céréale de base des Coréens finira par entraîner une baisse de ses prix et dégrader par conséquent les revenus de ses producteurs. Il a également tenu à expliquer avoir pris une telle décision après avoir écouté les avis des ministères concernés et de 40 organisations agricoles.Le dirigeant a aussitôt exercé son droit de veto à l’amendement. Il s’agit du premier du genre depuis sept ans et du 67e dans l’histoire constitutionnelle. Le texte peut désormais être réexaminé au Parlement et de nouveau adopté, si la majorité des députés sont présents à la séance plénière et que deux tiers d’entre eux votent pour. Il risque néanmoins d’être abandonné car le PPP y fait obstacle. Ce dernier dispose de plus d’un tiers des sièges à l’Hémicycle.Le Minjoo, la principale force de l’opposition, entend alors déposer une nouvelle proposition de loi similaire.Pour rappel, selon la loi révisée votée le mois dernier, le gouvernement est obligé de racheter le surplus de riz, si sa production dépasse de 3 à 5 % l’objectif fixé, ou encore si ses cours chutent de plus de 5 à 8 % que ceux des années précédentes.