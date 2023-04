Séoul donne son premier feu vert de l’année à l’envoi d’aide humanitaire en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Séoul a autorisé le mois dernier une ONG sud-coréenne à expédier vers la Corée du Nord une assistance humanitaire d’une valeur d’environ 240 millions de wons, soit approximativement 167 000 euros. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui un responsable du ministère de la Réunification.Lors d’un échange avec des journalistes, il a précisé qu’il s’agissait de denrées alimentaires et que c’était le sixième feu vert à la livraison d’aides humanitaires pour les nord-Coréens depuis l’installation de l’administration de Yoon Suk-yeol et le premier depuis le début de l’année.L’officiel a par ailleurs confirmé que le gouvernement continuerait à approuver les envois de même nature, si les organisations non gouvernementales souhaitent les effectuer. Pourtant, le président sud-coréen avait déclaré ne pouvoir donner aucun sou au régime de Kim Jong-un, tant que celui-ci poursuivra son développement nucléaire.A noter que l’an dernier, le ministère a autorisé 12 projets d’assistance au Nord, dont cinq après la prise de fonctions de Yoon, pour une somme totale de quelque 5,5 milliards de wons, ou 3,8 millions d’euros.