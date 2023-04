Les feux de forêt se poursuivent, Yoon Suk-yeol appelle à la lutte contre la sécheresse

Photo : YONHAP News

Les pompiers continuent de lutter contre les feux de forêt déclenchés dans plusieurs régions du pays, notamment celles de Hampyeong et Suncheon dans le sud du territoire.A Hampyeong, l’incendie s’est déclenché hier vers midi. Quatre bâtiments d’usines, deux grandes serres et une étable ont été brûlés et une quarantaine d’habitants évacués. Une surface de 475 hectares est exposée au risque d’inflammation. Les autorités concernées ont relevé à son maximum le niveau de lutte contre les incendies et mobilisent aujourd’hui 11 hélicoptères et pas moins de 900 pompiers professionnels. Le brasier est actuellement maîtrisé à 70 %.A Suncheon, où les feux se sont déclarés également hier, le niveau en question a été rehaussé à 3, le niveau le plus élevé, aujourd’hui au petit matin. Actuellement, une étendue de 129 hectares risque de partir en fumée. Là aussi, un important dispositif a été déployé, d’autant qu’à 1 km à peine de l’épicentre des feux se trouve un monastère bouddhique réputé, celui de Songgwang.Une catastrophe n’arrive jamais seule. La sécheresse s’abat aussi sur la région sud du pays. Et cette question s’est invitée dans les discussions du conseil des ministres d’aujourd’hui.Le président de la République a alors demandé à son équipe gouvernementale de faire de son mieux pour lutter contre le manque d’eau en mobilisant toutes les ressources hydrauliques disponibles. Yoon Suk-yeol a d’ailleurs effectué récemment une visite sur le terrain. En effet, il s’est rendu vendredi dernier à Suncheon.