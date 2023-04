Météo : le ciel est clair et sec, alerte « urgence incendie » jusqu’à demain matin

Photo : YONHAP News

Ce mardi, les températures anormalement élevées se poursuivent au pays du Matin clair, accompagnées d’un ciel clair. A titre d’exemple, Séoul est monté jusqu’à 25°C, soit dix degrés de plus que la moyenne de l’année dernière. Dans les autres villes, le mercure a affiché une moyenne de 22°C.Cependant, ce temps chaud et sec, couplé aux rafales de vent, entraîne des feux de forêt difficilement contrôlables. De nombreux brasiers sont toujours en cours actuellement, notamment dans le sud, poussant les autorités compétentes à émettre une alerte « urgence incendie » jusqu’à demain midi. L’ensemble du territoire est également en vigilance « sécheresse », avec un suivi particulier pour la région sud.Toutefois, des averses devraient tomber dans la soirée sur tout le territoire. Ce phénomène sera le bienvenu puisqu’il provoquera une chute des températures et humidifiera l’air. Plus de 300 mm sont attendus dans les montagnes de l’île méridionale de Jeju, 120 mm sur la côte sud, de 30 à 80 mm notamment dans la province de Gyeonggi et de 20 à 60 mm à Séoul et la province de Gangwon, entre autres.Cet épisode pluvieux devrait perdurer tout au long de la journée de demain.