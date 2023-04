La manœuvre navale Séoul-Washington-Tokyo s’est terminée hier

Photo : KBS News

L'exercice naval conjoint entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon, qui a débuté lundi, s’est achevé hier. Cette manœuvre qui a réuni les marines sud-coréenne et américaine ainsi que la force maritime d'autodéfense japonaise dans les eaux internationales au sud de l’île méridionale de Jeju était une première depuis septembre 2022.A l'occasion de cet entraînement qui a porté sur la lutte anti-sous-marine et sur la recherche et le secours pour les accidents en mer, ont été déployés le porte-avions à propulsion nucléaire américain, l'USS Nimitz, les destroyers sud-coréens, tels que le Yulgok Yi Yi, le Choe Yeong et le Daejoyeong, ainsi que le destroyer japonais JS Umigiri.Selon les autorités de défense sud-coréenne, cet exercice avait pour but d'améliorer notamment les capacités de réponse des armées des trois pays face à l'accroissement des menaces sous-marines engendrées par les missiles balistiques submersibles de la Corée du Nord.Lors de la manœuvre effectuée lundi, l'EMATT, une cible d'entraînement à la guerre anti-sous-marine que disposent la Corée du Sud et les Etats-Unis, a été utilisée pour renforcer les capacités de détection, de renseignement et de neutralisation face aux capacités du royaume ermite. L'EMATT ressemble à une torpille et émet des ondes radio comme un sous-marin.Le lendemain, les forces maritimes des trois pays se sont entraînées à réaliser des missions de sauvetage, de traitement et de transport des victimes en cas d'accident en mer.