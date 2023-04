Le gouvernement américain met un frein à l’exportation d’une centrale nucléaire de la KHNP

Photo : KBS News

La Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) a déposé le 23 décembre 2022 des documents pour son projet d’appel d’offres afin de construire une centrale nucléaire en République tchèque auprès du tribunal fédéral de Washington. Cependant, ce dernier a rejeté cette déclaration.Le département de l’Energie américain a écrit le 19 janvier à la compagnie sud-coréenne que les documents devaient être rendus par un Américain ou une personne morale américaine. C’est-à-dire que la KHNP devrait déclarer son exportation avec Westinghouse, une entreprise américaine spécialisée dans les centrales nucléaires avec qui elle est encore en procès.Pour rappel, Westinghouse avait porté plainte en octobre dernier contre la société d’électricité sud-coréenne Kepco et sa filiale. Le géant américain affirme que le réacteur à eau pressurisée APR 1400 du pays du Matin clair est basé sur ses technologies, et que les exportations de centrales nucléaires concernées doivent être contrôlées par le gouvernement américain.Selon la KHNP, même si elle avait payé pour utiliser les technologies de Westinghouse en 2009, la centrale nucléaire, qu’elle compte construire en République tchèque, a été développé avec ses propres technologies.La compagnie sud-coréenne a partagé en février ce déroulement avec Westinghouse, en affirmant qu’elle était prête à discuter avec ce dernier et qu’ils pourraient trouver une solution adéquate. Elle a déclaré avoir déposé les informations sur l’exportation de la centrale nucléaire auprès du département américain compte tenu des relations amicales bilatérales et de leur intérêt commun lié à la non-prolifération des armes nucléaires.