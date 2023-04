Droits de l’Homme en Corée du Nord : Séoul coparraine une résolution du CDH

Photo : YONHAP News

Le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies (CDH) a adopté mardi à l’unanimité, sans vote, une résolution relative aux violations des droits humains en Corée du Nord. La Corée du Sud l’a coparrainée pour la première fois en cinq ans.Le texte condamne les atteintes systématiques et généralisées aux droits fondamentaux au sein du royaume ermite. Il indique que le régime de Kim Jong-un a la responsabilité de respecter les droits à l’information de ses habitants, en affirmant que ces derniers doivent avoir la liberté de chercher des renseignements et de les transmettre sans contrainte.Quant à la torture, à l’exécution immédiate, à l’arrestation et au kidnapping des étrangers, les nations membres du CDH exhortent Pyongyang à communiquer aux organisations concernées toutes les données, telles que l’état de santé et la localisation des victimes. Le texte critique également que le pays communiste utilise de plus en plus de ressources destinées initialement à l’amélioration de la vie de sa population et à la résolution de la pénurie alimentaire pour développer ses armes nucléaires et balistiques.La Corée du Nord a refusé toutefois fermement d’accepter la résolution. Son ambassadeur auprès des Nations unies à Genève, Han Tae-Song, a estimé qu’il s’agissait d’un complot politique qui n’avait rien à voir avec une réelle amélioration des droits fondamentaux.Au sud, Séoul a, de son côté, salué l’adoption du texte. Le ministre des Affaires étrangères a estimé que cela montrait bien que la communauté internationale se souciait de la situation des droits humains chez son voisin.Pour rappel, l’administration de Yoon Suk-yeol avait aussi coparrainé la résolution condamnant la violation des droits de l’Homme au nord du 38e parallèle, déposée l'année dernière à l’Assemblée générale des Nations unies, une première en quatre ans.