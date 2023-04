Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais se rencontrent vendredi à Séoul

Photo : YONHAP News

Les négociateurs en chef de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon en charge du dossier nucléaire nord-coréen se retrouveront ce vendredi à Séoul. C’est ce qu’a annoncé aujourd'hui le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Selon Lim Soo-suk, le porte-parole du ministère, Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi partageront, à cette occasion, leur évaluation de la situation actuelle de la péninsule marquée par la multiplication des provocations de la Corée du Nord et discuteront des mesures à prendre pour y faire face. Leur dernière rencontre remonte à décembre 2022 à Djakarta en Indonésie.Cette nouvelle réunion intervient dans un contexte où il est fort probable que Pyongyang se livre de nouveau à des bravades militaires, d'autant que plusieurs grandes dates de commémoration tombent ce mois-ci. Le 11 avril, sera fêté le 11e anniversaire de la nomination de Kim Jong-un en tant que premier secrétaire du Parti des travailleurs. Et le 15 avril, le pays communiste célèbrera, sous le nom de Jour du soleil, le 111e anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur du régime.De plus, la visite d’Etat du président sud-coréen Yoon Suk-yeol aux USA, ainsi que son entretien avec Joe Biden, est également prévu à la fin de ce mois-ci. Autant d'occasions susceptibles de voir Pyongyang se lancer dans de nouvelles provocations.Rappelons que le mois dernier, le royaume ermite a multiplié ses démonstrations de force en signe de protestation contre l'exercice conjoint sud-coréano-américain « Freedom Shield ».La veille de la rencontre trilatérale, le négociateur sud-coréen s'entretiendra respectivement avec ses homologues américain et nippon. Par ailleurs, Funakoshi, qui est également directeur général du bureau des affaires asiatiques et océaniennes du ministère japonais des Affaires étrangères, profitera de son voyage à Séoul pour rencontrer Seo Min-jeong, directrice générale du bureau chargée des affaires Asie-Pacifique du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, afin de poursuivre leurs discussions, notamment sur la question de l'indemnisation des victimes coréennes du travail forcé japonais pendant la Seconde guerre mondiale.