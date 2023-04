IRA : Choo Kyung-ho ne relâche pas sa vigilance au sujet des incertitudes sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a déclaré ce matin que les incertitudes dues à la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) persistaient encore. Avant d'ajouter que le gouvernement sud-coréen poursuivrait ses efforts pour maximiser les intérêts des entreprises du pays et minimiser les obstacles auxquels ces dernières pourraient être confrontées.Lors d’une réunion sur les questions commerciales, Choo Kyung-ho a reconnu que les règlementations détaillées de l’IRA avaient reflété en grande partie les opinions des acteurs sud-coréens. Il a indiqué toutefois que des inquiétudes demeuraient toujours concernant les conditions de l’accord des subventions pour les semi-conducteurs, le large éventail des informations à remettre et le contrôle sur les exportations d’équipements de semi-conducteurs.Par ailleurs, le ministre des Finances a fait savoir que l’exécutif renforcerait son soutien au développement des technologies visant à réduire son empreinte carbone afin de répondre aux normes sur les matières premières critiques et à la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) de l’Union européenne.