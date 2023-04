Les incendies de forêt sont sous contrôle

Photo : YONHAP News

Les cinq feux de forêt de niveau 3 qui se sont déclenchés partout en Corée du Sud le weekend dernier ont tous été maîtrisés. Le Service forestier de Corée (KFS) a annoncé mardi avoir ainsi levé le niveau d'incendie de forêt maximal décrété dans les régions touchées par ces incendies, à savoir à Hongseong et à Geumsan dans la province de Chungcheong du Sud, à Daejeon, ville métropolitaine limitrophe à cette dernière, à Suncheon puis à Hampyeong dans la province de Jeolla du Sud et enfin à Yeongju dans la province de Gyeongsang du Nord.Les plus gros dégâts ont été enregistrés à Hongseong, dans l’ouest du pays, où le feu s'est poursuivi pendant 53 heures, ravageant quelque 1 454 hectares, soit la superficie incendiée la plus importante depuis le début de cette année. Le sinistre a également détruit 71 bâtiments, dont des maisons et des entrepôts.A Geumsan et à Daejeon, dans le centre du pays, 752 hectares de forêt sont partis en fumée et 900 habitants ont été évacués, avant que le feu ne soit maîtrisé vers 16h40 hier, soit en dernier.Quant à l'incendie qui s'est produit à Hampyeong dans le sud-ouest du pays, il a dévasté 475 hectares et brûlé huit installations, dont quatre usines, pendant 28 heures. A Yeongju et à Suncheon, respectivement dans le nord-est et le sud-ouest du territoire, les flammes ont réduit en cendre 210 et 150 hectares de forêt.Selon les estimations provisoires, les cinq incendies ont brûlé une superficie totale de quelque 3 000 hectares, soit l'équivalent de 4 300 terrains de football, et détruit plus de 80 bâtiments.L’alerte incendie de niveau 3, soit le plus élevé, est déclenchée lorsque le feu se propage sur une surface de plus de 100 hectares.