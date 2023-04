COVID-19 : le gouvernement juge la situation épidémique stable

Photo : YONHAP News

Le gouvernement estime que la situation épidémique liée au COVID-19 dans le pays est gérée de manière stable. Le vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a tenu des propos en ce sens lors d'une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), organisée ce matin. Selon Han Chang-seob, au cours de la semaine dernière, le nombre moyen de cas positifs par jour a certes légèrement augmenté, de 1,1 % par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 10 104, mais le taux de létalité est en revanche tombé à 0,06 %, soit le niveau le moins élevé en 28 semaines.Han a affirmé dans la foulée que l'exécutif effectuera les préparations nécessaires pour que le retour à la normale du système médical se fasse sans accroc conformément à la feuille de route d'ajustement des mesures sanitaires, annoncée la semaine dernière. Notons que lorsque le système médical du pays aura repris son mode de fonctionnement d'avant la crise sanitaire, les cas de COVID-19 pourront être traités dans l'ensemble des établissements médicaux et non plus dans des structures désignées.Le vice-ministre, qui assume actuellement les fonctions de ministre par intérim, a promis que le gouvernement s'efforcera pour ce faire d'augmenter le nombre de lits d'urgence disponibles en collaboration avec les collectivités locales et d'élaborer les plans d'action appropriés à chaque étape de la feuille de route. Enfin, il n'a pas manqué de rappeler la nécessité de bien protéger les groupes de population à haut risque pour le retour à la vie normale et de demander aux citoyens de respecter le port du masque dans les établissements de santé, ainsi que l'obligation d'isolement en cas d'infection.