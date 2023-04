Exposition universelle 2030 : les inspecteurs du BIE visitent Busan

Photo : YONHAP News

Une étape importante pour la candidature de Busan pour l’accueil de l’Exposition universelle de 2030. La délégation du Bureau international des expositions (BIE) a commencé hier son inspection sur le terrain. Les agents sont arrivés à Busan en KTX, train à grande vitesse, sans s’arrêter, depuis Séoul.A la gare, des jeunes filles habillées en hanbok, le costume traditionnel coréen, les ont accueillis chaleureusement, tandis que des groupes de musiques royales et folkloriques ont mis l’ambiance. Et quand l’équipe du BIE est sortie sur la place, quelque 5 000 personnes l’ont acclamée en chantant ensemble « Oh ! Busan Expo ».Les envoyés ont affirmé être impressionnés comme s’ils étaient devenus des pop stars, en ajoutant que seules la Corée du Sud et Busan peuvent organiser un accueil si spécial. Puis, ils ont pris un bus hydrogène pour visiter le Parc écologique de l’île d’Eulsuk. En phase avec un des sous-thèmes de l’EXPO 2030 BUSAN, « Pour vivre durablement avec la nature », la délégation a participé au relâchement des animaux sauvages qui ont été soignés dans le centre médical de l’îlot.En plus de Busan, trois villes sont en lice pour accueillir l’Exposition de 2030 : Riyad en Arabie saoudite, Rome en Italie et Odessa en Ukraine. La ville portuaire sud-coréenne tente de se démarquer avec son potentiel unique. Elle mise ainsi sur le projet de construction d’une ville flottante sur la mer près du port nord.Le BIE décidera du lieu d’organisation via un vote des 171 membres lors de son assemblée générale en novembre prochain.