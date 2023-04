Incendies de forêt : dix régions pourraient être désignées comme zones spéciales sinistrées

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné d’examiner la désignation de dix régions, qui ont été récemment dévastées par d’importants incendies de forêt, comme zones spéciales sinistrées.Cette mesure concernera Hongseong, Geumsan, Dangjin, Boryeong et Buyeo dans la province de Chungcheong du Sud, un arrondissement dans l’ouest de Daejeon, Okcheon dans la province de Chungcheong du Nord, ainsi que Suncheon et Hampyeong dans la province de Jeolla de Sud, ainsi que Yeongju dans la province de Gyeongsang du Nord.Une fois ces villes reconnues comme zones sinistrées, un budget sera établi pour les aider à mener les travaux de réparation. Et leurs habitants pourront eux aussi bénéficier d’un soutien financier gouvernemental pour couvrir une partie de leurs dégâts matériels. A cela s’ajouteront d’autres mesures, telles que le report de l’échéance des emprunts et des réductions d’impôts.Le pays du Matin clair a recensé un total de 53 incendies pendant trois jours à partir de dimanche. Cinq grands feux de montagne se sont même déclenchés simultanément, du jamais vu depuis l’établissement des statistiques sur les incendies de forêt en 1986. Les flammes ont ravagé une superficie équivalente à 4 400 terrains de football.Le gouvernement projette d’accélérer la mise en place des dispositifs de suivi pour lancer une enquête sur les dégâts et prévenir les incendies supplémentaires.