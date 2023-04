Matériaux, pièces détachées et équipements : le nombre de technologies clés augmentera à 200

Photo : KBS News

Le gouvernement va élargir la liste des technologies stratégiques clés des secteurs des matériaux, des pièces détachées et des équipements de 150 à 200. Le 1er vice-ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie, Jang Young-jin a annoncé ce projet aujourd’hui lors de sa visite à l’entreprise Higen Motor, située à Changwon dans la province de Gyeongsang du Sud.Les sociétés dotées de ces technologies peuvent être reconnues comme « entreprise exemplaire », tout comme Higen Motor, et bénéficier des régulations atténuées sur l’environnement et l’emploi, ainsi que des crédits d’impôt. Aujourd’hui, 66 firmes ont été ainsi certifiées, et l’exécutif compte augmenter leur nombre à 200 d’ici 2030.Jang a déclaré que pour que les entreprises sud-coréennes s’imposent sur le marché international à l’instar d’ASML, le géant néerlandais des semi-conducteurs, le gouvernement apportera tous les soutiens politiques dans les finances et les investissements et créera un nouveau complexe spécialisé dans le domaine.Le ministère prévoit de publier la stratégie pour la mondialisation des matériaux, des pièces détachées et des équipements « made in Korea » ce mois-ci, dans une commission du renforcement de la compétitivité de cette industrie. A cette occasion, le modèle de coopération et les moyens d’assistance sur mesure pour les sociétés seront également abordés.