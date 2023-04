Météo : les averses s’abattent sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

Un véritable déluge. La Corée du Sud est en proie à de fortes précipitations depuis mardi soir et ce sur tout son territoire. Entre hier et cet après-midi, plus de 400 mm de pluie ont été recensés dans les montagnes de l’île méridionale de Jeju et plus de 100 mm sur les zones côtières de la province de Jeolla du Sud. Les régions centrales et Séoul ont, quant à elles, enregistré jusqu’à 40 mm.Par conséquent, tous les avertissements « sécheresse » ont été levés. Les inquiétudes liées à la sécheresse et aux feux de forêt se sont apaisées avec cet épisode pluvieux. Cependant, les autorités compétentes se soucient à présent des dégâts provoqués par la pluie et le vent. Elles alertent les habitants sur les potentiels glissements de terrain dans les zones d’incendie en raison de la fragilisation du sol. Selon Météo-Corée, ces averses se poursuivront ce jeudi.Du côté des températures, une nette chute a été observée. Le mercure est repassé sous les 20°C, sauf à Gangneung. Séoul a enregistré 16°C, Daejeon, Daegu et Busan 17°C et Jeju 19°C, entre autres.