Yoon Suk-yeol prononcera une allocution devant les élus du Congrès américain

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’exprimera devant le Congrès américain lors de son nouveau déplacement aux Etats-Unis, prévu fin avril. C’est un groupe d’élus américains, actuellement à Séoul, qui a fait part d’une telle invitation, lorsqu’il a été reçu hier par Yoon Suk-yeol. La délégation comprend neuf députés et un sénateur, dont Michael McCaul, qui dirige la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants, la chambre basse.Le numéro un sud-coréen a alors accepté l’invitation, en manifestant sa joie de pouvoir prononcer un discours « historique » à la tribune du Congrès « à une occasion spéciale, la célébration cette année du 70e anniversaire de l’alliance entre les deux nations ».Le président Yoon en a profité pour saluer le fait que les entreprises de son pays pourront elles aussi bénéficier des subventions aux USA, conformément aux règles en la matière de la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), récemment annoncées par l’administration Biden. Et de solliciter les élus américains pour continuer de porter une attention particulière afin que les industriels sud-coréens investissent avec certitude.En retour, McCaul a fait état de son soutien total aux efforts des gouvernements de Séoul et Washington pour renforcer leur alliance. Et de promettre de faire en sorte que la prochaine visite d’Etat de Yoon aux USA soit une réussite.Sachez que Yoon sera le deuxième leader sud-coréen à intervenir devant les élus du Congrès américain en dix ans.