Otan : la Corée du Sud demande le soutien pour la dénucléarisation nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le second vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères est actuellement à Bruxelles pour assister à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan). En dehors des 31 pays membres, plusieurs nations partenaires de l’Indopacifique ont été invitées, à savoir la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. L’Union européenne et la Suède y ont pris part elles aussi.Lee Do-hoon a alors demandé hier aux participants un soutien durable dans la dénucléarisation de la Corée du Nord. Il s’est également engagé à renforcer la coopération avec l'Otan, qui s'est déjà élargie au niveau des valeurs partagées, telles que la démocratie et les droits de l'Homme. Il n'a d'ailleurs pas oublié de promettre des aides humanitaires supplémentaires à l'Ukraine.En marge de cet événement, le diplomate sud-coréen a également pris part à la réunion consacrée aux pays de l'Indopacifique et s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Alliance atlantique, Jens Stoltenberg. Il lui a rappelé que la participation du président Yoon Suk-yeol au sommet de l'Otan l'an dernier tout comme la visite de son interlocuteur en Corée du Sud en début d’année étaient de grandes opportunités pour consolider la collaboration entre son pays et l'institution internationale.Pour finir, Lee a souhaité que le programme de partenariat individualisé (ITPP) Corée du Sud-Otan soit conclu dans les plus brefs délais afin que les deux parties puissent relever ensemble les nouveaux défis sécuritaires, notamment la cybersécurité.