Elections partielles : un candidat progressiste élu député à Jeonju

Photo : YONHAP News

Des élections partielles ont été organisées hier en Corée du Sud pour combler neuf fauteuils vacants : ceux d’un député, un maire de commune, six conseillers municipaux et un recteur d’académie.Avec en ligne de mire le scrutin dans une des circonscriptions de Jeonju dans la province de Jeolla du Nord. Ses habitants ont été appelés aux urnes pour choisir celui qui succédera à Lee Sang-jik. Cet ancien député élu en 2020 sous l’étiquette du Minjoo a perdu son siège notamment pour violation de la loi sur l’élection des représentants dans la fonction publique.Conformément à sa règle interne, la principale force de l’opposition n’a pas investi de candidat. Le Jeolla du Nord est l’un de ses fiefs électoraux.Le résultat de ce vote à un seul tour est tombé. Kang Seong-hee du Parti Jinbo, un petit mouvement progressiste, l’a emporté face à son rival indépendant Lee Jeong-yeop. Il a recueilli 39,07 % des voix exprimées. C’est la première fois de son histoire que la formation a obtenu une place dans l’Hémicycle.Ancien dirigeant syndical, l’heureux gagnant n’a pas caché sa joie, affirmant qu’il s’agit d’une grande victoire des habitants de Jeonju au-delà de celle de son parti et de la sienne.A Ulsan aussi, les habitants ont choisi un nouveau recteur d’académie progressiste. Il s’agit de Cheon Chang-soo. Il succédera à son épouse Noh Ok-hee, décédée en décembre dernier. Egalement dans cette ville située dans le sud-est du pays, un candidat du Minjoo a été élu à un poste de conseiller municipal. Il s’agit de Choi Duck-jong.Et à Cheongju dans le Chungcheong du Nord, Lee Sang-jo, présenté par le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a lui aussi obtenu un siège de conseiller municipal.