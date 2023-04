Le négociateur nucléaire sud-coréen rencontre ses homologues américain et japonais

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen a rencontré séparément aujourd'hui à Séoul ses homologues américain et japonais, avant leur réunion tripartite prévue demain.Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi ont partagé ensemble leur diagnostic de la situation actuelle de la péninsule marquée par les provocations à répétition de la Corée du Nord et discuté surtout des mesures à prendre pour y faire face.Les diplomates sud-coréen et américain ont ainsi évoqué les réponses fermes et nécessaires face aux mouvements militaires de Pyongyang, d'autant qu'en avril sont célébrées plusieurs grandes dates. Le 11 pour commémorer le 11e anniversaire de la nomination de Kim Jong-un en tant que premier secrétaire du Parti des travailleurs, et le 15 pour le 111e anniversaire de Kim Il-sung, le fondateur du régime.Lors de sa rencontre avec le représentant nippon, Kim Gunn a discuté des moyens de coopération internationale pour contrecarrer les menaces nucléaire et balistique nord-coréennes. Les éventuelles sanctions supplémentaires contre le royaume ermite auraient également été à l'ordre du jour.Par ailleurs, Funakoshi, également chargé des relations sud-coréano-japonaises, profitera de son voyage à Séoul pour rencontrer Seo Min-jeong, la directrice générale du bureau chargée des affaires Asie-Pacifique du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.