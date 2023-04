L'Otan salue l'augmentation de la production de munitions par la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (Otan) a accueilli chaleureusement l'augmentation de la production de munitions par la Corée du Sud. Il a d'ailleurs salué cette « fourniture militaire indirecte » sud-coréenne à l'Ukraine.C'est ce qu'a fait savoir hier Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse donnée à l'issue de la réunion ministérielle de l’Alliance atlantique tenue à Bruxelles avec quatre pays partenaires de l'Asie-Pacifique, à savoir la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon.A la question de savoir si l'éventuelle fourniture d'armes par Séoul à Kyiv a été évoquée lors du rassemblement, le secrétaire général a répondu que le pays du Matin clair, grand producteur de munitions, accentuait sa fabrication, ce qui permettrait de remplir les stocks des nations membres de l'Otan.Cependant, Stoltenberg a annoncé ne pas pouvoir détailler la manière d’approvisionnement et le destinataire des munitions sud-coréennes, avant de souligner que l’Ukraine sera le pays le plus aidé et de manière régulière via l’arsenal que dispose l’organisation internationale. De son côté, un membre de la délégation sud-coréenne a confirmé lui aussi qu'aucun soutien militaire direct du pays du Matin clair n’avait été évoqué lors de la réunion.Suite aux propos favorables de l’Otan, après ceux des Etats-Unis, sur l'accroissement de la production des munitions sud-coréennes, les observateurs misent sur la possible demande explosive de ces produits « made in Korea ».