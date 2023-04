Yoon Suk-yeol invité à s’exprimer devant le Congrès américain

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu hier un groupe d’élus américains, en voyage à Séoul. A cette occasion, ces derniers l’ont convié à prononcer un discours devant le Congrès américain lors de sa prochaine visite aux Etats-Unis fin avril.Yoon Suk-yeol a aussitôt accepté leur invitation. Il sera donc le premier chef de l’Etat sud-coréen à s’exprimer devant les élus du Congrès depuis dix ans. A en croire son porte-parole, il s’est alors déclaré heureux de faire une allocution historique à sa tribune, en cette année spéciale de célébration du 70e anniversaire de l’alliance des deux nations.Son intervention est prévue le lendemain de son entretien en tête-à-tête avec Joe Biden. Le dirigeant exposera notamment sa vision de l’alliance bilatérale.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen a souligné la nécessité de la coopération de Séoul avec Washington et Tokyo, à deux comme à trois, lors d’une conférence consacrée aux principaux chantiers diplomatique et sécuritaire de son administration, qui s’est tenue hier.Pour le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan, faire front commun avec les Etats qui partagent les mêmes valeurs allant des domaines militaire et sécuritaire à la chaîne d’approvisionnement et à la coopération technologique est désormais une question de survie. La politique étrangère de son gouvernement est donc centrée sur l’économie.Yoon en a profité pour préconiser une nouvelle fois le réchauffement des liens avec l’archipel. Sans mentionner pour autant l’épineuse question de l’éventuelle levée controversée de l’embargo sur les importations des produits halieutiques nippons.