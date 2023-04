Le gouvernement dévoile de nouveaux documents diplomatiques déclassifiés

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a rendu publics aujourd’hui les documents diplomatiques déclassifiés datant de plus de 30 ans. Ils font quelque 360 000 pages.Ces documents ont été élaborés majoritairement en 1992. L’année précédente, les deux Corées avaient publié une déclaration commune sur la dénucléarisation de la péninsule. Les dossiers portent donc sur les premiers pourparlers de haut niveau entre Pyongyang et Washington et l’inspection des sites nucléaires nord-coréens par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).A l’époque, l’épineuse question des femmes de réconfort était apparue comme l’un des contentieux mémoriels entre le pays du Matin clair et le Japon. Par conséquent, les discussions bilatérales sur ce sujet ont été partiellement dévoilées.En outre, il est désormais possible d’accéder aux télégrammes échangés entre les diplomates des deux Corées en Somalie pour quitter ensemble le pays pendant la guerre civile de 1991. Cette histoire a d’ailleurs inspiré le film « Escape from Mogadishu» du réalisateur sud-coréen Ryoo Seung-wan, sorti en 2021.Les archives dévoilées comprennent également celles de 1987. Elles montrent que le dictateur de l’époque Chun Doo-hwan a tenté, en vain, d’obtenir le soutien de Washington dans le contexte du mouvement démocratique dit de juin, qui a eu lieu le 29 juin. Ce soulèvement l’a forcé à promettre notamment l’élection du président de la République au suffrage universel direct, à la fin de l’année.