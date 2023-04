L’exécutif prévoit un investissement de 160 000 milliards de wons pour le développement des trois technologies phares

Photo : YONHAP News

Le gouvernement est à pied d’œuvre pour développer les trois technologies phares du pays, celles liées aux semi-conducteurs, aux écrans et aux batteries de nouvelle génération.Les ministères concernés ont annoncé aujourd’hui une importante stratégie en ce sens. Il s’agit en fait d’une feuille de route détaillée du projet de même nature annoncé en février sous le nom de « stratégie 4.0 pour une nouvelle croissance ».Afin de la mener à bien, une enveloppe de 160 000 milliards de wons, l’équivalent de 111 milliards d’euros, sera débloquée dans la recherche et développement des trois technologies citées. Les entreprises privées en injecteront 156 000 milliards de wons.En outre, 100 technologies clés pour les industries du futur, liées à ces trois filières ont été sélectionnées : 45 pour les puces électroniques, 28 pour les écrans et 27 pour les batteries.Tout cela a besoin évidemment de talents qualifiés. Du coup, l’exécutif travaillera main dans la main avec les universités pour les former au niveau des études de maîtrise et de doctorat.