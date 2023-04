IDE : le montant à son plus haut pour un premier trimestre entre janvier et mars

Photo : YONHAP News

Pendant les trois premiers mois de l’année, le montant déclaré des investissements directs étrangers (IDE) a dépassé les 5,6 milliards de dollars, soit une hausse de 3 % par rapport à la même période de l’an dernier. C’est du jamais-vu pour un premier trimestre.D’après les données communiquées par le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur, les placements des capitaux ont progressé le plus dans les industries de pointe et les énergies renouvelables : +13 %. Des domaines qui créent beaucoup d’emplois. Un bond considéré par le ministère comme l’augmentation de leur confiance envers l’environnement lié aux investissements.Pour être plus précis, la somme des placements dans l’industrie manufacturière a reculé de 6 % en glissement annuel avec un peu plus de 1,5 milliard de dollars. A l’inverse, celle dans le secteur tertiaire a grimpé de 5 %, également sur un an, avec quelque 3,9 milliards de dollars.Géographiquement, les pays sinophones et ceux d’Europe ont multiplié leurs investissements de 18 et 258 % respectivement. En revanche, les Etats-Unis et le Japon les ont diminués de 14 et 38 % respectivement.