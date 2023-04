Météo : légère pluie sur tout le territoire et une très mauvaise qualité de l’air dans l’ouest

Photo : YONHAP News

Les fortes averses c’est fini, place maintenant à un léger crachin. L’ensemble du pays du Matin clair a été gris avec, par intermittence, des pluies fines. D’après Météo-Corée, un peu moins de 5 mm devraient tomber en ce premier jeudi du mois d'avril.Par ailleurs, la qualité de l’air dans l’ouest s’est considérablement dégradée. Les provinces de Jeolla et de Chungcheong du Sud ont affiché une « très mauvaise » concentration de particules fines. Celles de Gyeonggi, entourant Séoul, et de Chungcheong du Nord ainsi que la ville d’Incheon ont enregistré un niveau « mauvais ». Le reste du territoire n’était pas particulièrement pollué.Concernant les températures, elles continuent leur dégringolade, spécialement dans l’ouest, où une très faible différence entre les valeurs matinales et celles de l’après-midi a été recensée. A environ 10°C en moyenne à l’échelle nationale, le mercure a grappillé quelques degrés. Séoul et Suwon ont enregistré 12°C tandis que Daejeon et Gwangju ont atteint 13°C. Dans l’est en revanche, le thermomètre a grimpé beaucoup plus haut, à l’exception de la ville d’Andong, bloquée à 14°C. Busan s’est élevée à 17°C, Daegu à 19°C alors que Gangneung a culminé à 20°C.A noter, selon Météo-Corée, que les précipitations, démarrées depuis mardi soir, devraient prendre fin dans la soirée.