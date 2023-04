Fukushima : des députés du Minjoo s'envolent au Japon pour manifester leurs préoccupations

Photo : YONHAP News

Le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), estimant comme fiable le projet de rejet des eaux usées de la centrale de Fukushima au Japon, passe mal en Corée du Sud. Dans la foulée de sa divulgation, le Minjoo, la première force de l'opposition, a transmis au numéro deux de l’ambassade du Japon à Séoul une lettre demandant le retrait du plan du déversement de ces eaux contaminées.Dans ce contexte, quatre élus de cette formation sont partis aujourd'hui en direction de l'archipel pour rencontrer, à Tokyo, des experts de la sûreté nucléaire et des ONG locales, avant de se déplacer à la Tepco pour demander des documents liés à ce dossier. Demain, ils iront à Fukushima pour échanger avec des ouvriers de la centrale et des riverains.Avant de partir, Wee Seong-gon, un des membres de la délégation parlementaire, s’est engagé devant les journalistes à transmettre au pays voisin les préoccupations de ses compatriotes, notamment les pêcheurs sud-coréens. Il a ajouté que la question du rejet des eaux contaminées, un dossier directement lié à la survie de la population, doit être vérifiée par le gouvernement lui-même, et pas seulement par l'AIEA.Par ailleurs, un autre groupe de députés du Minjoo a également décollé ce matin vers le Japon pour visiter la mine d’or de Sado Kinzan située dans la préfecture de Niigata. Il mène des activités contre l’inscription de la mine au patrimoine de l’Unesco. Effectivement, le gouvernement japonais avait proposé d’inscrire sur la liste du patrimoine mondial ce lieu de travail forcé où plus de 1 200 Coréens ont été déportés pendant la Seconde guerre mondiale.