Trésor américain : Pyongyang utilise le système DeFi pour dérober des cryptomonnaies

Photo : Getty Images Bank

La Corée du Nord semble diversifier les moyens de voler les cryptomonnaies pour financer son programme d’armement de destruction massive. Il a été révélé cette fois qu’elle a aussi recours à la finance décentralisée, abrégée en DeFi.Dans son premier rapport sur l’évaluation mondiale des risques de financement illicite DeFi, publié hier, le Trésor américain estime que les hackers nord-coréens transfèrent et blanchissent l’argent dérobé en utilisant ce système développé dans le sillage du marché des cryptoactifs, grâce aux fonctionnalités de la blockchain.Selon le ministère américain, le régime de Kim Jong-un, sous le coup de sanctions américaines et onusiennes, multiplie les récoltes illégales de fonds à l’aide du système en question et du VASP, fournisseur de services d’actifs virtuels. Le fameux groupe Lazarus, soutenu par le Nord, s’est par exemple emparé d’actifs numériques d’une valeur totale de 720 millions de dollars, en attaquant le jeu vidéo en ligne Axie Infinity en 2022 et la société de cryptomonnaie Harmony en 2020.Toujours selon le Trésor américain, des hackers liés au royaume ermite sont aussi impliqués dans les attaques de rançongiciels. Et plusieurs milliers de travailleurs nord-coréens des technologies de l’information, présents dans le monde entier, sont eux aussi derrière les cyberactivités illicites.