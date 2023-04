Balance courante : dans le rouge pour le deuxième mois consécutif

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a vu sa balance courante rester dans le rouge pour le deuxième mois d’affilée. Selon les chiffres provisoires publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK), elle aurait affiché un déficit de 520 millions de dollars en février.Toutefois, il s’agit d’une perte sensiblement inférieure à celle du mois précédent, à savoir 4,21 milliards de dollars, soit un nouveau record historique en termes de perte mensuelle pour la balance courante.Dans le détail, le solde des biens a accusé un déficit de 1,3 milliard de dollars en février. Les ventes des produits « made in Korea » à l’étranger se sont établies à 50,52 milliards de dollars, représentant une baisse de 6,3 % en glissement annuel. Les exportations ont baissé notamment dans les secteurs suivants : les semi-conducteurs (-41,5 %), l’industrie chimique (-9,8 %) et les produits sidérurgiques (-9,2 %).Les importations ont atteint, de leur côté, 51,82 milliards de dollars, soit une hausse de 4,6 % en un an.Le solde des services a également été négatif avec un déficit de 2,03 milliards de dollars en février. Cela s’explique notamment par la recrudescence des voyages à l’étranger.Quant à la balance des revenus, elle a enregistré un excédent de 3,12 milliards de dollars pour le deuxième mois de l’année, soit un progrès de 1,56 milliard en douze mois.Dans le compte financier de la balance des paiements, l’actif net a augmenté de 1,19 milliard de dollars en février. En ce qui concerne les investissements directs, les opérations effectuées par les sud-Coréens à l’étranger ont progressé de 3,66 milliards de dollars, et celles par les étrangers dans le pays du Matin clair de 360 millions de dollars.