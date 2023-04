Photo : YONHAP News

Le Festival de théâtre de Séoul 2023 se tiendra du 21 avril au 18 juin dans le quartier de Daehangno. Coorganisé par l’Association du théâtre de Séoul et la Fondation des arts et de la culture de Séoul, il s’agit de la 44e édition.Comme pièce d’ouverture, c’est « Burgundy Muki Channel Intro » signé Park Chan-kyu qui a été choisie. Au total, huit œuvres officielles seront présentées au public. En parallèle, les festivaliers pourront en retrouver huit autres, en non-officielles, dans les rues du quartier.Une table ronde entre les spécialistes du milieu de l’environnement et les gens du spectacle est également prévue. Sans parler d’autres petits événements. Pour plus d’infos : stheater.or.kr.