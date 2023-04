Le Congrès américain invite officiellement Yoon Suk-yeol à prononcer un discours à sa tribune

Photo : KBS News

C’est désormais officiel. Le Congrès américain a formellement convié Yoon Suk-yeol à faire un discours devant ses élus le 27 avril à l’occasion de sa visite d’Etat aux Etats-Unis.Effectivement, le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy a posté, hier sur son site web, la lettre d’invitation rédigée ce mardi. Elle est cosignée par trois autres dirigeants, dont le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer.Le speaker de la chambre basse y écrit que c’est un honneur de pouvoir inviter le chef de l’Etat sud-coréen à s’exprimer à la tribune du Congrès. Il évoque aussi le fait que cette année marque les 70 ans de l’alliance entre les deux nations, avant d’ajouter que c’est un moment important pour faire le point sur les résultats de leur partenariat de ces sept dernières décennies et pour réaffirmer leur volonté commune envers la démocratie, la prospérité économique et la paix mondiale. McCarthy n’a pas oublié de souligner que les relations Séoul-Washington sont primordiales et significatives.L’élu californien a également salué le leadership du président Yoon, qui, selon lui, a aidé à renforcer le partenariat bilatéral. Pour lui, sa prochaine allocution permettra de partager sa vision de l’avenir de l’alliance.L’occupant du Bureau présidentiel de Yongsan prévoit un entretien en tête-à-tête avec Joe Biden le 26 avril, qui sera suivi d’un dîner d’Etat organisé en son honneur.