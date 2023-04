111e anniversaire de Kim Il-sung : les médias officiels œuvrent pour créer une certaine ambiance

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, les médias officiels œuvrent pour créer une certaine ambiance à l’approche du 15 avril, date du 111e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung.Le Rodong Sinmun a publié, à la une de son édition d’aujourd’hui, un texte de propagande sur les festivités de cette journée spéciale, baptisée « Jour du Soleil ». Le journal officiel du Parti des travailleurs a rapporté que le Jour du Soleil, la plus grande fête du peuple, s’approchait à grands pas et que le cœur des habitants nord-coréens se dirigeait vers Mangyongdae, le lieu saint de la révolution, où se trouvait la maison d’enfance de Kim I.Le quotidien a fait savoir que Mangyongdae a été déjà visité par plusieurs dizaines de milliers d'individus cette année. Il a annoncé divers événements en cours pour célébrer le 15 avril, tels que « l’exposition centrale de la photographie » offrant quelques clichés du dirigeant actuel Kim Jong-un en train d’inspecter des fermes agricoles à l’instar de son grand-père.La KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, a rapporté pour sa part l’ouverture de l’exposition des arts industriels pour la nation où le public pourra découvrir des œuvres réalisées sous la houlette de Kim III.Quant à la télévision centrale nord-coréenne, la KCTV, elle avait annoncé, plus tôt, que « la huitième édition du Festival printanier de l’art du peuple au mois d’avril » aura lieu du 12 au 18 avril à Pyongyang.Selon certains observateurs, la Corée du Nord aurait de fortes chances de mener une nouvelle provocation aux alentours de cet anniversaire, par exemple, le lancement d’un premier satellite de reconnaissance militaire pour lequel le régime avait annoncé sa volonté de terminer les préparatifs nécessaires jusqu’à ce mois-ci.