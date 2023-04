Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne masculine de football s’est hissée au 27e rang du classement de la FIFA, réactualisé jeudi. Avec 1 536,01 points. Les guerriers de Taegeuk ont ainsi glissé de deux places par rapport à décembre dernier.A ce moment-là, la Corée du Sud avait atteint les 8e de finale de la Coupe du monde au Qatar. Et depuis, les joueurs du pays du Matin clair, dirigés désormais par Jürgen Klinsmann, ont fait match nul face aux Colombiens et connu une défaite contre les Uruguayens.C’est l’Argentine, victorieuse du dernier Mondial, qui occupe la tête du palmarès avec 1 840,93 points. C’est une première depuis mars 2017. Elle est suivie par la France et le Brésil.