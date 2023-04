Visite d’Etat aux Etats-Unis : Yoon Suk-yeol sera accompagné d’une délégation de députés et d’entrepreneurs

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol, qui effectuera une visite d’Etat aux Etats-Unis fin avril, sera accompagné d’une délégation de députés. C’est ce qu’a annoncé sa première secrétaire à la communication.Lors d’un point de presse hier, Kim Eun-hye a précisé s’attendre à ce que ces élus, dont certains du camp de l’opposition, jouent un rôle non négligeable auprès de leurs confrères américains et bien d’autres personnalités politiques locales pour les intérêts nationaux. Pour cela, ils pourraient assister à l’allocution de Yoon devant le Congrès américain et aux autres rencontres entre leur président et les dirigeants des deux chambres des USA.Afin de composer la délégation, le Bureau présidentiel de Yongsan semble contacter notamment les membres du « Forum pour la diplomatie parlementaire Corée du Sud-Etats-Unis ».Il est d’ailleurs évoqué la possibilité de créer, à l’occasion du voyage de Yoon à Washington, l’Union parlementaire bilatérale à l’instar de celles déjà lancées entre les législateurs sud-coréens et leurs homologues japonais et chinois.Un nombre important de chefs d’entreprise doivent eux aussi l'accompagner, d’autant qu’il s’agit de la première visite d’Etat sur le sol américain d’un président sud-coréen en 12 ans et que la sécurité économique est plus nécessaire que jamais dans un contexte actuel de crise des chaînes d'approvisionnement mondiales.Les patrons des quatre premiers conglomérats du pays du Matin clair, dont celui de Samsung Electronics Lee Jae-yong, pourraient faire partie de cette délégation, comme ce fut le cas lors des déplacements présidentiels aux Emirats arabes unis et à Davos en janvier, ainsi qu’au Japon en mars.