Samsung Electronics enregistre une chute abyssale de son bénéfice d'exploitation au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Ce sont des résultats certes provisoires mais assez dramatiques. Au premier trimestre 2023, Samsung Electronics a accusé une chute considérable de son bénéfice d’exploitation selon sa publication officielle d’aujourd’hui.Le géant sud-coréen de l’électronique a vu son bénéfice d’exploitation, d’après les comptes consolidés, s’établir à 600 milliards de wons, soit l’équivalent de 416 millions d’euros, au cours des trois premiers mois de cette année. Il s’agit d’un déclin de plus de 95,75 % par rapport à la même période en 2022. Et c’est la première fois en 14 ans qu’il voit son bénéfice d’exploitation trimestriel passer en dessous des 1 000 milliards de wons, ou 695 millions d’euros, depuis le premier trimestre 2009.Par ailleurs, le numéro un sud-coréen du domaine a enregistré un chiffre d’affaires de 63 000 milliards de wons, soit 43,7 milliards d’euros, au premier trimestre 2023, soit un recul de 19 % par rapport à la même période de l’an dernier. Une telle dégringolade s’explique par les activités des puces électroniques plus moroses qu’attendu par le marché, à savoir la diminution du nombre de produits sortis des usines et celle des prix liées au ralentissement de la demande en semi-conducteurs constaté depuis le second semestre 2022.Les résultats détaillés n’ont pas été dévoilés aujourd’hui. Cependant, selon des professionnels de la bourse, Samsung Electronics aurait enregistré un déficit de l’ordre de 4 000 milliards de wons, soit 2,77 milliards d’euros, dans le domaine des semi-conducteurs, qui représentait 60 à 70 % de son bénéfice.Suite à un tel choc, le conglomérat a reconnu officiellement, pour la première fois, l’intention de revoir à la baisse la production de ses puces mémoires, alors qu’il avait nié toute effondrement artificel lors de son intervention sur les résultats du quatrième trimestre 2022.