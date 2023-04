Les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais plaident pour le rapatriement des travailleurs nord-coréens

Photo : YONHAP News

Les négociateurs nucléaires de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon se sont réunis ce matin à Séoul. A l’issue de ce rendez-vous, le sud-Coréen Kim Gunn, a publié un communiqué avec ses homologues américain et nippon, Sung Kim et Takehiro Funakoshi.Dans leur déclaration, les trois hauts représentants ont appelé les pays membres de l’Onu à rapatrier les travailleurs nord-coréens, ce en respect de la résolution 2397 adoptée par le Conseil de sécurité de l’Onu en décembre 2017. A l’époque, ce dernier avait motivé la décision par le fait que le royaume ermite utilisait les recettes gagnées par ses travailleurs à l’étranger pour appuyer ses programmes nucléaires et balistiques.Selon le texte onusien, les Etats membres devaient rapatrier tous les nord-Coréens qui perçoivent des revenus sur un territoire relevant de leur juridiction dans un délai de 24 mois à compter du 22 décembre 2017. Or, ils ne pouvaient pas satisfaire cette exigence parce que la Corée du Nord avait fermé ses frontières pour lutter contre le COVID-19.Comme le pays communiste a récemment commencé à lever progressivement son blocage, Séoul, Washington et Tokyo ont pris l’initiative de relancer cet enjeu. Une façon de mettre davantage la pression sur Pyongyang.Kim Gunn, Sung Kim et Takehiro Funakoshi ont souligné aujourd’hui la nécessité de couper les sources de la caisse noire nord-coréenne. En citant des chiffres avancés par des experts onusiens, ils ont fait savoir que le régime de Kim Jong-un a extorqué 2 milliards de dollars au titre de revenus de ses travailleurs à l’étranger entre 2015 et 2019.Dans la foulée, les trois négociateurs ont affiché la volonté de renforcer la coopération sur les droits de l’Homme, un dossier sensible pour le royaume ermite. Et ils n’ont pas oublié de l’appeler à revenir immédiatement à la table des discussions.